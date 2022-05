Com novidade no ataque, Paysandu está escalado para partida contra o São José-RS pela Série C

O Paysandu está escalado para a partida contra o São José-RS pela sexta rodada da Série C do Brasileirão. Para a partida, realizada no interior do Rio Grande do Sul, o técnico Márcio Fernandes vai promover a estreia do atacante Marcelinho entre os titulares.

Veja a escalação:

A entrada de Marcelinho ocorre em meio a uma série de desfalques do Papão para a partida. O meia José Aldo, destaque da equipe na temporada, está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Além dele, estão fora da partida o atacante Pipico e o meia Gabriel Davis.

Paysandu e São José-RS começa à partir das 19h, no estádio Passo d'Areia. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.