Com novidade na lateral, Paysandu está escalado para estreia da Copa Norte; confira

O Paysandu divulgou a escalação para enfrentar o Grêmio Atlético Sampaio (GAS-RR) nesta terça-feira (24), às 20h30, pela rodada de abertura da Copa Norte. A partida será disputada no Estádio Modelão.

A principal novidade na equipe comandada por Júnior Rocha está na lateral esquerda. Com Facundo Bonifazi ainda em processo de transição física e Taboca lesionado, o treinador optou por iniciar com o jovem Cauã Dias, revelado nas categorias de base do clube. No restante, o time mantém a base que vem sendo utilizada nas últimas partidas, repetindo a estrutura considerada titular nas competições recentes.

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