Com novidade na lateral, Paysandu está escalado para estreia da Copa Norte; confira Time bicolor enfrenta o GAS-RR, no Modelão, em Castanhal, às 20h30 O Liberal 24.03.26 19h43 O Paysandu divulgou a escalação para enfrentar o Grêmio Atlético Sampaio (GAS-RR) nesta terça-feira (24), às 20h30, pela rodada de abertura da Copa Norte. A partida será disputada no Estádio Modelão. A principal novidade na equipe comandada por Júnior Rocha está na lateral esquerda. Com Facundo Bonifazi ainda em processo de transição física e Taboca lesionado, o treinador optou por iniciar com o jovem Cauã Dias, revelado nas categorias de base do clube. No restante, o time mantém a base que vem sendo utilizada nas últimas partidas, repetindo a estrutura considerada titular nas competições recentes. Confira: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU DIA DE PAPÃO Com novidade na lateral, Paysandu está escalado para estreia da Copa Norte; confira Time bicolor enfrenta o GAS-RR, no Modelão, em Castanhal, às 20h30 24.03.26 19h43 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 Futebol Ítalo vive fase artilheira e puxa confiança do Paysandu na estreia da Copa Norte Com sete gols na temporada, centroavante destaca foco e prioriza acesso na Série C antes de duelo contra o GAS-RR 23.03.26 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo entra em acordo com a Justiça e terá que pagar mais de R$ 1,4 milhão ao técnico Osorio Clube terá que pagar valor referente a salários que o treinador teria que receber até o final de seu contrato 24.03.26 16h15 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta terça-feira 24.03.26 7h00 COPA NORTE Embalado, Paysandu estreia na Copa Norte contra o GAS-RR, em Castanhal; confira possíveis escalações O Paysandu chega para a estreia em um momento de estabilidade, embalado pela conquista do Parazão em cima do maior rival, além de classificações na Copa do Brasil 24.03.26 8h00 FUTEBOL Remo informa dispensa de zagueiro que veio do Botafogo; três atletas já deixaram o clube Jogador Kawan, de 22 anos, que pertence ao Fogão, não faz mais parte do elenco do Leão Azul 24.03.26 18h17