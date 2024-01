Com Nicolas, restante do elenco do Paysandu desembarca em Belém nesta terça-feira (2)

O Paysandu terá elenco completo para a temporada de 2024 a partir desta terça-feira (2). Se apresentam ao Papão os atletas que foram contratados juntos a clubes das séries A e B do Brasileirão. Eles se juntam aos jogadores que já estão em Belém para o início da segunda etapa da pré-temporada bicolor.

A demora na apresentação desses jogadores se deu por questões legais. Obrigatoriamente, todo atleta deve gozar férias de 30 dias após o final das competições oficiais. Como a Primeira e a Segunda divisões terminaram nos dias 25 de novembro e 6 de dezembro, respectivamente, jogadores contratados e que disputaram esses torneios só podem iniciar a pré-temporada no início de 2024.

A reapresentação vai ocorrer no dia 2 de janeiro porque no dia seguinte o Papão parte para Barcarena, no nordeste do estado, onde realizará a segunda fase da pré-temporada. Lá os jogadores vão trabalhar em regime de concentração por cerca de 15 dias e realizarão um amistoso, no final das atividades, contra um combinado local.

O elenco bicolor deve retornar a Belém na semana da estreia do Parazão, que começa dia 20 de janeiro. Aqui o clube realizará a terceira e última etapa da pré-temporada, com treinos ocorrendo no Centro de Treinamento Raul Aguilera.

Destaques

Um dos atletas que deve desembarcar em Belém nesta terça é o atacante Nicolas, principal contratação do Papão para a disputa da Série B do Brasileirão. O jogador, que atuou pelo Ceará em 2023, volta a Belém depois de dois anos e meio. Durante as temporadas de 2019, 2020 e 2021, Nicolas foi o principal goleador bicolor.

Além de Nicolas, devem chegar a Belém os atacantes Jean Dias e Ruan Ribeiro, os últimos anunciados pelo Papão. O primeiro defendeu as cores do Internacional-RS durante a Série A do Brasileirão, enquanto o segundo estava no futebol europeu, atuando pelo Valmiera, da Letônia.

Parazão

A primeira partida oficial do Paysandu em 2024 será no dia 20 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. Às 19h, no Mangueirão, o Bicola recebe o Santa Rosa, atual vice-campeão da Segundinha. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.