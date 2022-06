Com mudanças, Paysandu está escalado para a visita ao Ferroviário, pela Série C

O Paysandu está definido para a partida de logo mais, contra o Ferrovário, pela Série C do Brasileirão. O técnico Márcio Fernandes definiu algumas mudanças no time titular, como a entrada de Leandro Silva no lugar de Igor Carvalho na lateral-direita, de João Vieira na vaga de Wesley no meio-campo e o retorno de Marlon, no lugar de Serginho, no ataque.

CONFIRA A ESCALAÇÃO BICOLOR