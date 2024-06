Com mudanças no meio e ataque, Paysandu é definido para partida contra o América-MG

O Paysandu está definido para o jogo de logo mais, contra o América-MG, pela 8ª rodada da Série B. Para este duelo, o técnico Hélio dos Anjos convocou Wesley Fraga para o meio-campo, na vaga de Leandro Vilela, e retornou com Edinho no ataque, no lugar antes pertencente à Ruan Ribeiro, formando o trio de ataque com Esli Garcia e Nicolas. O jogo começa às 21h30 e você acompanha na cobertura Lance a Lance de O Liberal

