Com mudanças na defesa e meio-campo, Claudinei Oliveira define Paysandu para duelo contra o Volta O Papão entra em campo às 19 horas pela 25ª rodada da Série B Luiz Guillherme Ramos 05.09.25 18h16 Claudinei definiu a onzena titular do Papão para o duelo de logo mais. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O técnico Claudinei Oliveira definiu a onzena que entra em campo logo mais, para a partida contra o Volta Redonda. Os dois times jogam às 19 horas, direto do Mangueirão. Para o confronto, o técnico bicolor promoveu mudanças em alguns setores, em relação ao jogo passado. Na direita, sai Edilson e volta Bryan Borges. A defesa segue com Thalisson e Thiago Heleno. Já no meio-campo a novidade é a volta de Edinho, no lugar de Marcelinho. O ataque permanece o mesmo com Garcez, Marlon e Diogo Oliveira. Acompanhe o Lance a Lance da partida a partir das 18h30.