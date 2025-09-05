Capa Jornal Amazônia
Com mudanças na defesa e meio-campo, Claudinei Oliveira define Paysandu para duelo contra o Volta

O Papão entra em campo às 19 horas pela 25ª rodada da Série B

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Claudinei definiu a onzena titular do Papão para o duelo de logo mais. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O técnico Claudinei Oliveira definiu a onzena que entra em campo logo mais, para a partida contra o Volta Redonda. Os dois times jogam às 19 horas, direto do Mangueirão. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Para o confronto, o técnico bicolor promoveu mudanças em alguns setores, em relação ao jogo passado. Na direita, sai Edilson e volta Bryan Borges. A defesa segue com Thalisson e Thiago Heleno. Já no meio-campo a novidade é a volta de Edinho, no lugar de Marcelinho. O ataque permanece o mesmo com Garcez, Marlon e Diogo Oliveira. 

Acompanhe o Lance a Lance da partida a partir das 18h30. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

