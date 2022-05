Com fotos das mães na escalação, Paysandu divulga titulares para encarar o Botafogo-SP

Em clima de Dia das Mães, o Paysandu divulgou o time para encarar o Botafogo-SP, pela Série C. O clube colocou as fotos das mães dos atletas na escalação. O Papão tem como o meia João Vieira e o retorno do meia-atacante Serginho. Acompanhe a partida lance a lance pelo OLiberal.com, a partir das 18h30, na Curuzu. A bola rola às 19h: