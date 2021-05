ASSISTA: com faixa da Tuna rasgada e provocação aos remistas; Paysandu divulga bastidores da final

O Paysandu divulgou os bastidores da final do parazão 2021 contra a Tuna, que terminou com o bicampeonato do Papão, após goleada por 4 a 1, na Curuzu.

Ainda no vestiário, antes do jogo, o auxiliar-técnico Wilton Bezerra, levou uma faixa da Tuna, vendida na grande Belém, como Águia sendo a campeã paraense de 2021e diz: “A cidade toda e os ‘caras’ do outro lado estão vendendo. E aí?”, perguntou.

Em seguida o capitão do Paysandu, o zagueiro Perema, rasga a faixa e inicia o discurso

“Chegamos aqui e fizemos por merecer. Nós temos a capacidade de reverter o resultado que para muitos é impossível. Hoje a guerra será decidida na porrada, velho”, esbravejou, Perema.

Após o título, vários jogadores estavam fazendo vídeos com celulares. Um deles, o meia Ruy, provocou os remistas e disse: “E o secador (fazendo gesto de corte no pescoço)? Fica triste não, bebê. Aqui é o maior do Norte”, gritou.

Com a conquista, o Papão chegou ao troféu do Parazão número 49. É o maior campeão da competição, seguido do Remo com 46 e da Tuna com 10.