VÍDEO: Com dois de Ruy, Paysandu goleia o Penarol-AM e garante vaga nas quartas da Copa Verde

O Paysandu fez o dever de casa e assim como o rival Remo, goleou o seu adversário e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa verde. O Papão não deu chances ao Penarol-AM e venceu por 6 a 0, na noite desta quarta-feira (20), na Curuzu, em Belém.

Assista aos gols

VEJA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE

Com um time mesclado e com estreias no gol com o goleiro Elias Curzel e na llateral-esquerda Renan Moura, da base bicolor, o Papão fez o que o torcedor esperava, mandou na partida, teve o controle total do jogo e garantiu mais uma vez a vaga nas quartas da Copa Verde, além de manter o sonho do tricampeonato vivo.

O Paysandu não teve dificuldade para abrir o marcador. Laércio recebeu na área belo passa de Luan Santos e na saída do goleiro mandou no alto, sem, chances, inaugurando o marcador aos 20 minutos, Papão 1 a 0.

Ruy se destaca

A equipe bicolor se manteve no ataque buscando ampliar o marcador. O Papão criou várias chances, o goleiro do Penarol fez boas defesas, mas o clube paraense conseguiu mudar o placar com Ruy, aos 29 e aos 44. Já nos acréscimos da primeira etapa, Grampola recebeu na área e fuzilou para o gol, fechando o primeiro tempo em 4 a 0 para o Papão.

Trocas

Na volta do intervalo o técnico interino do Paysandu, Wilton Bezerra, resolveu mexer na equipe e colocou o atacante Tcharlles no lugar de Bruno Paulista, Fazendinha no posto de Ruy e Thiago Santos no lugar de Grampola. O time alviceleste continuou com “fome de gol” e logo no primeiro minuto Tcharlles recebeu passe na área e deu um toque na saída do goleiro, marcando o quinto do Bicola.

Lona

O Penarol chegou ao ataque em chutes de fora da área, mas sem muito perigo. O Paysandu continuou sempre objetivo, ganhando o jogo, mas sempre em cima e foi com outro que entrou no segundo tempo que o Bicola chegou ao sexto gol, Fazendinha deu passe para Thiago Santos, ele driblou o goleiro e mandou para a rede. Papão 6 a 0 aos 26 minutos.

Agenda

Na próxima fase da Copa Verde teremos um confronto paraense. O Paysandu vai encarar o Castanhal, dessa vez teremos jogos de ida e volta. Datas, mandos de campo e horários das partidas entre Papão e Japiim ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Troca o chip

Agora o Papão “muda o chip” e só pensa na Série C. O Paysandu encara o Ituano-SP no próximo sábado (23), na Curuzu, pela quarta rodada do quadrangular final do Brasileirão. A partida está marcada para às 17h e terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.

Ficha técnica

Local: Curuzu – Belém (PA)

Data: 20.10.2021

Horário: 20h

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Fábio Faustino dos Santos (ES)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (PA)

Arrecadação: Pagantes 91, credenciados 358, sócios-torcedores 767 - Total: 1.216 pessoas

Renda: R$7.645,00

Cartões amarelos: Paulinho (PAY); Alex Barros e Felipe

Gols: Laércio 20’/1T, Ruy 29’/1T, 44’/1T, Grampola 46’/1T, Tcharlles 1’/2T e Thiago Santos 26’/2T (PAY)

Paysandu: Elias; Jhonnatan, Alisson, Victor Sallinas e Renan Moura (João Paulo); Bruno Paulista (Tcharlles), Paulinho (Yan) e Ruy (Fazendinha); Luan Santos, Laércio e Grampola (Thiago Santos. Técnico: Wilton Bezerra.

Penarol-AM: Bruno; Boca, Alex, Kabelo (Elivelton) e Alex Barros; Felipe (Genilson), Donavan (Lucas), Diego Vitor (Alessandro) e Railson, Arlesson (Gean) e Wallace. Técnico: Vaguinho Santos.