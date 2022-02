Com desfalques e estreante, Paysandu está escalado para o jogo contra o Tapajós

O Paysandu é dono da melhor campanha do Parazão até o momento com 100% de aproveitamento e joga no Estádio do Souza, às 9h30, contra o Tapajós, pela quinta rodada do Campeonato Paraense. O mando de campo é do Boto e o Papão terá a estreia de Mikael.

Já no gol, Elias Curzel continua como titular absoluto, porém, o goleiro Thiago Coelho aparece no banco do Papão pela primeira vez, após “atravessar” a Almirante Barroso. Thiago estava contundido e ficou de fora das primeiras rodadas do Parazão. Meia Ricardinho foi poupado e Dioguinho continua no departamento médico, mesmo ocorrendo com Bileu, Henan e Christian.

Tapajós x Paysandu se enfrentam às 9h30, no Estádio do Souza, em Belém e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.