Com Debu e companhia, Paysandu tenta se reabilitar no Brasileiro de Aspirantes

Sem vencer há três rodadas, o Paysandu recebe o Fortaleza às 15h deste domingo (8), com a missão de se redimir no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A partida está marcada para a Curuzu, em Belém.

Apesar de ter três jogadores do elenco profissional entre os titulares (o volante Willyam e os meias Alan Calbergue e Victor Diniz), o Bicola tem como principal destaque o atacante Debu, que é paraense e foi o segundo contratado do clube para a competição. Ele integra a cota de atletas acima de 23 anos e veio do futebol amapaense.

Até antes de a bola rolar, o Papãozinho estava na sexta colocação, com seis pontos ganhos, no grupo A. O Fortaleza, por sua vez, vinha em quinto lugar do grupo B. Os líderes dos grupos são: Avaí e Corinthians, respectivamente. Cada grupo tem oito clubes.