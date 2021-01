Com capitão na lista, Paysandu anuncia desligamento de nove jogadores

O Paysandu anunciou na tarde deste sábado (30) a saída de nove jogadores do elenco profissional. De acordo com o clube, não serão renovados os contratos dos seguintes atletas: goleiro André Grandi, lateral-direito Tony, os zagueiros Micael (então capitão), Wesley Matos e Carlão, volante Serginho, os meia-atacantes Mateus Anderson e Vitor Feijão e do atacante Uilliam Barros.

Ainda segundo o Papão, não estão descartadas novas saídas entre os demais jogadores, que possuem vínculo até o próximo dia 31 de janeiro, a diretoria de futebol avalia cada caso.