Com apresentação de reforços, Paysandu inicia pré-temporada; atacante e lateral retornam

O Paysandu começa a preparação para a temporada 2021 nesta segunda-feira (15). A equipe do técnico itamar Schulle farão exames e avaliações físicas. Além disso, segundo o clube, os reforços já confirmados serão apresentados no mesmo dia. São eles: o goleiro Victor Souza, o lateral-direito Júnior, o zagueiro Denilson e os atacantes Igor Goularte e Ari Moura.

Lateral e atacante retornam; zagueiro ainda não

O atacante Nicolas e o lateral-esquerdo Bruno Collaço retornarão aos trabalhos nesta reapresentação. Nas últimas semanas, um tema que deu o falar foi as férias forçadas a eles e ao zagueiro Perema, por questões trabalhistas.

Aliás, por falar no defensor, Perema ainda não se juntará a equipe. Isso porque o pai do jogador passou por uma cirurgia e ele foi liberado para ficar mais um tempo com a família. Perema vai se apresentar na quinta-feira (18).

Em busca do bi

Atual campeão paraense, o Paysandu vai em busca do bicampeonato estadual nesta temporada. No grupo A, ao lado de Bragantino, Gavião e Itupiranga, o Bicola

estreia no domingo (28), às 9h30, contra o Castanhal. A partida, que marca a estreia de Itamar no banco do Papão, terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.