CBF altera horário do jogo da final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma alteração no horário do jogo de volta da final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás. O duelo decisivo ocorre na próxima quarta-feira (23), no Serra Dourada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Inicialmente, a partida estava marcada para as 19h30. Contudo, com a mudança, o duelo vai começar mais tarde, às 21h. A modificação foi solicitada pela equipe mandante, o Goiás.

Conforme as informações, a solicitação teria sido feita para facilitar a chegada dos torcedores do Esmeraldino ao estádio. O clube alegou que, no horário inicial, a torcida poderia ter dificuldades para chegar a tempo do apito inicial, por conta do trânsito intenso em Goiânia.

VEJA MAIS

A equipe goiana espera um estádio lotado para o duelo contra o Bicola. Por isso, o time busca facilitar a chegada e entrada dos torcedores no estádio.

Este é o segundo jogo da final da Copa Verde. Na partida de ida, no Estádio Mangueirão, o Papão e o Verdão ficaram no 0 a 0. Com isso, o time goiano tem a vantagem de decidir o título em casa, diante da sua torcida.

O Paysandu é o maior campeão do torneio, com quatro títulos. Além disso, o clube é o que possui mais participações em finais: são nove. Já o Goiás busca a sua segunda taça.

A equipe conquistou seu único título da Copa Verde diante do Paysandu, em 2023.

A partida entre Goiás e Paysandu ocorre na próxima quarta-feira (23), às 21h, no Estádio Serra Dourada. O duelo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.