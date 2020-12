Capitão do Paysandu prioriza o Re-Pa e afirma: 'Vamos buscar o acesso e depois ser campeão'

Com a dupla Re-Pa já classificada para o quadrangular final da Série C, os clubes se preparam para o clássico deste sábado (5), às 17h, no Mangueirão, pela última rodada da primeira fase do grupo A. Pelo lado do Papão nada de “jogo amistoso”, o zagueiro e capitão do time Micael mandou o recado e disse que o clube vai em busca do acesso e do título.

Em uma roda de conversa no vestiário, após o jogo contra o Botafogo-PB, no Mangueirão. Micael pediu a palavra e falou com os companheiros. O jogador encara o clássico contra o Remo de forma íntegra e que o objetivo do clube é sair com a taça da Série C.

“Agora é a semana mais importante de novo. Semana de clássico é importante pra car***. Ainda não acabou, vamos buscar o que queremos (acesso) e depois ser campeão. O nosso limite está na nossa cabeça”, disse.

O Paysandu em 2014 conquistou o acesso para a Série B e chegou à final da Série C, mas acabou perdendo o título com mais de 37 mil torcedores e renda de R$1.670.710,00.