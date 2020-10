Capitão do Paysandu pede tranquilidade e 'mente forte' para encarar pressão na Série C

O Paysandu já embarcou rumo à cidade de Campina Grande (PB), onde encara o Treze-PB, pela 12 rodada da Série C no próximo sábado (24), às 17h. A partida é um confronto direto, já que as equipes estão próximas na tabela e tentam se afastar da zona de rebaixamento. Zagueiro e capitão do Paysandu, Micael sabe da pressão que o clube paraense vive e pede equilíbrio do elenco nesse momento decisivo.

O Papão é atualmente o oitavo colocado com 12 pontos conquistados, um a mais que o Botafogo-PB, primeiro clube na zona de rebaixamento. Para que o Papão não entre no Z-2, Micael avalia o confronto e afirma que o elenco bicolor vai brigar até o final, seja pela classificação ou para fugir da degola.

“Temos que ter uma mente muito forte, saber que as coisas estão difíceis, mas ainda não acabou. Precisamos saber onde estamos errando, temos que fechar todas as ‘torneiras abertas’, tudo de errado começamos a fechar para que o resultado venha. É com esse equilíbrio, com mente forte, conversando e motivando todo mundo e acreditando até o fim”, disse.

SAÍDA DE TÉCNICOS

Em um pouco mais de um mês, o Paysandu teve duas alterações no comando técnico, primeiro com Hélio dos Anjos e nesta semana Matheus Costa deixou o Papão. Segundo o zagueiro, todos deixaram um legado e ele cobra “mente forte” do elenco nos próximos compromissos.

“Todo técnico que chega tenta agregar algo e na minha opinião consegue. Sabemos que o Paysandu não teve uma crescente, oscilamos e o momento não é bom. Temos pontos em que crescer e tentar essa tranquilidade, mente forte para o próximo jogo, esse é o foco. A melhor resposta para o torcedor e pra nós é a vitória. Mais que jogar bem, temos que ser eficientes, mas não é de qualquer jeito”, frisou.

DÁ PRA CHEGAR

Micael acredita que o elenco pode dar uma resposta melhor dentro de campo e disse acreditar ainda em uma classificação para o quadrangular final da Terceirona.

“Futebol é muito dinâmico e já vimos até situações piores. Com certeza dá para chegar e vamos fazer o possível. Temos sete jogos, é foco jogo a jogo, é um desafio para todos e não fugimos deles e vamos com força para esse próximo jogo”, falou

NA BRIGA PELO G-4 OU PARA NÃO CAIR?

Micael pensa no presente, que é o jogo contra diante do Treze-PB, porém sabe que a pressão vivida pelos atletas é enorme. Para mudar esse cenário o zagueiro prefere olhar a tabela ao término de cada rodada faltando sete jogos. Micael ainda acredita em uma classificação. “Eu não vejo diferença nenhuma no modo de falar, temos que vencer. Seja para brigar pela classificação ou rebaixamento temos que vencer. Estamos perto da zona de rebaixamento, mas os três pontos nos colocam na briga pelo G-4. O foco é vitória, eu prefiro olhar para cima, mas o foco é vitória”, avaliou.