Candidato à presidência do Paysandu está internado com covid-19

Antônio Maciel, advogado que encabeça a chapa 'Reconstruir com Transparência', nas eleições presidenciais do Paysandu, está internado. A reportagem apurou que ele está com covid-19.

A assessoria de comunicação da chapa enviou uma nota em que revela a necessidade de cuidados. "O candidato à presidência do Paysandu, Antônio Maciel, encontra-se internado, com COVID-19. O estado de saúde inspira muito cuidado e está sendo acompanhado de perto pelos médicos. A chapa Reconstruir com Transparência segue na torcida para a recuperação do nosso líder e que será responsável pela Reconstrução do Paysandu."

Não é o primeiro caso em dirigentes ou candidatos em clubes de futebol. Candidato à presidente do Remo, Marco Antôniio Pina, o Magnata, testou positivo para covid-19. E felizmente, já está recuperado.

Leia mais:

Candidato à presidência do Remo é internado nesta quarta-feira com covid-19