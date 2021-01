‘Cachos hidratados e finalizados’, Nicolas vai à salão cuidar do cabelo antes do Re-Pa

Belém respira Re-Pa, o clássico de domingo (10), decisivo para Leão e Papão, está na boca do povo paraense. O dérbi é especial e para uma partida que pode garantir uma vaga na Série B, alguns atletas cotam o cabelo, deixam ele na “régua”. No Paysandu o atacante Nicolas foi ao salão cuidar dos cabelos.

O dono do salão postou foto do atleta com funcionárias e escreveu na publicação: “Temos um clique especial com o ídolo do Paysandu, Nicolas. Com cachos em dia hidratados e finalizados”, postou.

Nicolas está na segunda temporada vestindo a camisa do Paysandu. Em clássicos contra o Remo o atacante já marcou seis gols. Na Série C o jogador é o artilheiro bicolor com nove gols.

NICOLAS RESPONDE TORCEDORES E FALA DO CABELO

