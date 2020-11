Brigatti: Paysandu vai para sua primeira decisão na Série C

Na reta final da fase de classificação da Série C, o Paysandu enfrenta o Ferroviário –CE no Mangueirão, domingo (22), 18h. Na tabela de pontuação o Papão é o quarto colocado com 22 pontos. Os cearenses estão na sexta posição com 19 pontos.

Mesmo no G4, o bicolor não tem tido bons resultados como mandante. Já são três sem vencer em Belém, diferente nos jogos fora de casa em que o time tem correspondido plenamente.

O técnico João Brigatti parte em busca de uma vaga no quadrangular que vale o acesso à segunda divisão.

“O Paysandu tem se comportado muito bem jogando fora, mas é uma situação diferente aqui em casa, mas temos de quebrar essa lógica a partir desse jogo com o Ferroviário. Será um jogo decisivo para o grupo. Temos de respeitar o adversário que sabe jogar e impõe respeito em campo. É uma equipe de qualidade. Mas temos de pensar que são três decisões para nós e esta é a primeira”, conta.

No jogo de ida o Paysandu venceu o Ferrim por 2 a 0, em Fortaleza, contudo, ter vencido em Fortaleza não significa para o técnico que o Papão é o favorito. Não existe isso. Jogamos em casa e vamos ter dificuldade, mas tenho certeza de passarmos por cima disso. Estamos preparados”, analisa

Brigatti destaca a semana de trabalho considerada excelente com o elenco cumprindo todas determinações. “Esse trabalho maravilhoso da semana vamos transportá-lo para dentro de campo pra conquistarmos uma grande vitória”, confessa

O treinador garante sua equipe jogando pra cima do adversário como já estivesse decidindo um título. “Se almejamos a nossa classificação temos de ira pra cima, ganhar os espaços de campo sem dar trégua para eles, mas fazendo um jogo concentrado e com muito equilíbrio. É buscar o resultado que nos interessa, porém, de olho no inimigo onde destaco a forte marcação no momento em que a bola estiver na posse deles”, explica.

O comandante alviceleste destaca a qualidade técnica da equipe com a volta de jogadores que não atuaram diante do Imperatriz. “Sem dúvida, a gente ganha com isso, mas temos um elenco que nos dá uma tranquilidade na escalação”, fala.

Bruno Golaço, Perema e Micael cumpriram suspensão automática e ficam à disposição do treinador.

Os ‘meninos’ da base que subiram ao time profissional podem aparecer na relação dos convocados. “Esse ‘meninos’ fizeram por merecer estar inseridos nessa convocação e quem sabe, dentro da necessidade do jogo, possam atuar. Eles fizeram por onde e merecem chance”, finaliza.