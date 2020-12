Brigatti fala de respeito exagerado entre Remo e Paysandu: 'Clássico mais morno que participei'

Após o jogo apático e sem gols contra o Remo, no Mangueirão, o técnico do Paysandu, João Brigatti, tentou justificar a atuação da equipe. Segundo ele, foi muito respeito e pouca ação.

“Acho que foi o clássico mais morno que participei. Até me surpreendeu. Esperava um clássico mais movimentado. As equipes partissem para cima. As duas equipes se respeitaram demais. Principalmente por causa da parte dos atletas amarelados. Ninguém querendo ficar de fora da próxima fase. Tivemos uma semana muito difícil, com atletas se recuperando de lesões, com atletas com covid-19. Viemos para o clássico sabendo da dificuldade que teríamos. Esperávamos jogo mais franco e aguerrido. Mas a cabeça estava preocupada na próxima fase. E agora caem Paysandu e Remo na mesma chave, o que dificulta ainda mais”, comentou.

Para Brigatti, o ponto bom da partida foi que o time bicolor completou oito jogos sem perder e cinco sem tomar gols. Isso vai dar força para a próxima fase.

“Sabemos que temos totais condições de conseguir o objetivo, pelo futebol que estamos apresentando e pela evolução da equipe. Oito jogos sem perder, cinco sem tomar gols. A consistência será utilizada na próxima fase. E a partir de amanhã (domingo) pensar na melhor estratégia porque precisamos vencer a primeira partida (do quadrangular) e buscar o nosso principal objetivo que é o acesso”, afirmou.

Do lado do Paysandu, o atacante Vitor Feijão foi o que mais mostrou disposição. Inclusive, quase fez um gol. Só que foi substituído no intervalo. Brigatti explicou o motivo.

“O Feijão foi outro atleta que sentiu durante a semana. Resolvemos dar essa opção e começar com ele. Nos não tínhamos extremos. Um gramado pesado que começou com chuva e isso atrapalhou um pouco e optamos por tirá-lo para começar a recuperação e assim utilizá-lo na próxima partida”, comentou.