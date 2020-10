Brigatti assume Paysandu com desafio de leva-lo à Série B

João Dermival Brigatti [João Brigatt], paulista, de 56 anos, chega nesta segunda-feira (26), para assumir o Paysandu trabalhar pela terceira vez. Assim como em 2014, quando era auxiliar-técnico do time que subiu de divisão pela última vez, o novo comandante retorna ao clube com a missão de conquistar novamente o acesso à Série B.

Ano passado, João Brigatti levou o Sampaio Corrêa-MA para a segunda divisão do futebol nacional. Recentemente, ele deixou a Ponte Preta-SP em terceiro lugar na tabela de classificação da Série B.

Mais de um terço do atual elenco bicolor já trabalhou com Brigatti no próprio Paysandu, no começo de 2019, no Parazão, em sua segunda passagem pelo Papão.

“O grupo é qualificado, conheço bem. E quem não trabalhou comigo jogou contra. Teremos uma semana de muito trabalho pela frente antes do jogo contra o Manaus-AM. Essa vitória (sobre o Treze-PB) foi fundamental. Vamos vislumbrar coisa bem melhor pela frente”, disse ai site o clube.

As negociações com Brigatti foram comandadas pelo presidente Ricardo Gluck Paul, o vice-presidente de Gestão Maurício Ettinger e com o diretor de Futebol Felipe Albuquerque.

“Estou muito feliz com o retorno do Brigatti. Conversei com ele logo após a nossa vitória na Paraíba. Sei que nós temos grandes desafios pela frente, começando pelo próximo jogo contra o Manaus”, comentou Felipe.

“O Brigatti retorna ao Paysandu ainda na minha gestão, agora com um novo auxiliar. E o que nós conversamos por telefone foi justamente sobre isso. Sabemos da grandeza do desafio, mas também sabemos do potencial que a nossa equipe tem. Ele compartilhou comigo que aceitou esse desafio por saber dos profissionais que tem aqui. E eu disse a ele que se ele aceitou é porque acredita no nosso acesso. Ganham todos com isso e tenho certeza que vamos fazer uma grande Série C”, contemplou.

Comissão Técnica

O jogo de sábado (24) foi o último de Leandro Niehues como auxiliar-técnico permanente do Paysandu. Ele irá para o futebol paranaense por escolha própria. Seu substituto será o paulista Jean Rodrigues, que possui sete anos de experiência entre formação de atleta de base e profissional, além de ter sido jogador por 17 anos, a maior parte da carreira na Europa.

O novo profissional foi auxiliar-técnico no Duque de Caxias-RJ, Audax-RJ, Olímpia-SP, Marília-SP e Juventus-SP. Também atuou como treinador no LZS Piotrówka, da Polônia, e foi auxiliar e técnico em times sub-17 e sub-20. Jean Rodrigues possui licença CBF Academy Conmebol Pro, A, B e C, além de Gestão Técnica pela Universidade do Futebol.

Já o assistente de campo de João Brigatti será Bazílio Amaral, que há mais de 20 anos trabalha no futebol como auxiliar-técnico e observador técnico de adversários, com passagens por clubes como Palmeiras-SP, Corinthians-SP, Ponte Preta-SP, Portuguesa-SP, Guarani-SP, Capivariano-SP e João Vallim-SP. Também já foi treinador do Mixto-MT, Sete Dourados-MS e Novoperário-MS. Possui curso nacional e internacional para treinador de futebol, além de bacharel em Educação Física pela Universidade de Campinas (Unicamp).

Além deles, o clube também contratou o analista de desempenho Luis Gustavo Marques de Lima para atuar juntamente com Henrique Bittencourt, que exerce a mesma função no Paysandu desde o fim da temporada 2018. Bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás, ele tem certificado pela Confederação Brasileira de Futebol em Análise de Desempenho no futebol profissional e possui diversos outros cursos na área.

“Acrescentam muito na equipe permanente do Paysandu. O Jean é um ex-atleta com um currículo inquestionável. Já o Luis é um profissional com uma margem de crescimento gigantesca. Tenho convicção de que o Paysandu ganha muito com a chegada desses novos profissionais e fortalece sua equipe permanente de trabalho”, avaliou Felipe Albuquerque.