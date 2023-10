Briga nas arquibancadas paralisa jogo entre Paysandu e Volta Redonda-RJ pela Série C; vídeo

Uma briga nas arquibancadas do estádio Raulino de Oliveira paralisou a partida entre Paysandu e Volta Redonda-RJ, pela rodada final do quadrangular de acesso da Série C. Membros da Polícia Militar e da segurança privada do estádio tiveram que intervir para interromper a confusão.

A briga começou logo depois do Volta Redonda-RJ abrir o placar do jogo. Membros da torcida do Paysandu começaram a se desentender com torcedores do Voltaço e uma discussão começou. Foram arremessados alguns objetos, mas logo a PM solucionou o problema.

Apesar disso, o jogo que pode definir o acesso do Papão à Série B ficou 10 minutos parado. O árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio, só reiniciou o jogo depois dos ânimos controlados.