Botafogo-PB envia incentivo ao Paysandu antes de partida decisiva da Série C: 'Honrem a história'

Às vésperas da última rodada do quadrangular de acesso da Série C, vale tudo para conquistar uma ajuda de equipes adversárias que estão só cumprindo tabela. Na tarde desta sexta-feira (5), o Boatafogo-PB publicou em suas redes sociais uma nota oficial motivando o Paysandu a vencer o Criciúma no próximo sábado (6), no estádio da Curuzu.

Segundo a nota, o clube paraibano pede que o Paysandu entre em campo para dar o seu melhor. No texto, o Belo apela “a força dos povos do norte e nordeste” para dar um “gás a mais” no desempenho bicolor.

Segundo o clube, a nota foi divulgada em repúdio a informações veiculadas na imprensa de Santa Catarina, que duvidam da honestidade dos profissionais do Paysandu.

Vale lembrar que o Botafogo-PB tem oito pontos e garante acesso e vaga na decisão com uma vitória. Em caso de empate ou derrota, os paraibanos dependerão de um tropeço do Criciúma diante do Paysandu para não ficar de fora da Série B de 2022 com a segunda vaga do grupo.

Confira a nota na integra:

O Botafogo Futebol Clube joga sua partida mais importante da temporada neste sábado diante do Ituano, em Itu. Porém, é do conhecimento de todos que um outro jogo, este entre Paysandu e Criciúma no estádio da Curuzu, em Belém do Pará, pode interferir diretamente no destino do Belo ao final da rodada.

Muito embora a equipe do Paysandu não tenha mais chances matemáticas de lutar pelo acesso, todos que fazemos o Botafogo Futebol Clube acreditamos que nenhum profissional, qualquer que seja, sobretudo do futebol, um esporte de resultados, entre para fazer seu trabalho sem dar o seu melhor. Alguns valores num profissional, como a ética e a decência, são inegociáveis.

Por isso, nós, o Botafogo Futebol Clube, acreditamos que os profissionais que fazem o Paysandu, essa instituição centenária, um dos grandes patrimônios do povo do Pará e do Norte brasileiro, entrarão neste sábado na Curuzu para dar o melhor e honrar a história desse clube de tanta tradição.

Como nordestinos, sabemos a fibra e a força do povo do Norte. Temos muito em comum, sabemos dos obstáculos históricos que nos aproximam. Diante do muito que foi veiculado na imprensa de Santa Catarina, comentários que colocaram em questão a integridade e a honestidade dos profissionais do Paysandu e dos seus gestores, o Botafogo Futebol Clube repudia veementemente esse tipo de ilação e se solidariza com atletas, comissão e diretoria do Paysandu.

Desejamos sorte a todos, que o acesso seja decidido no mérito esportivo, jamais por pressão de bastidores ou clima de instabilidade instalado pela imprensa.

Diretoria Executiva

Botafogo Futebol Clube