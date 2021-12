Bezerra elogia elenco, disposição do elenco e cita a torcida: 'Atmosfera da Curuzu estava linda'

O empate em 2 a 2 no clássico Re-Pa da Curuzu, fez com que o Paysandu pudesse recuperar a confiança do torcedor, que lotou o estádio e apoiou o elenco. O auxiliar Wilton Bezerra gostou da atmosfera e agradeceu o empenho dos atletas.

“Essa atmosfera da Curuzu estava linda, a torcida conseguiu fazer com que os atletas entrassem acesos no jogo, sabíamos da dificuldades do adversário, fizemos um primeiro tempo muito forte estamos orgulhosos do que foi feito hoje e temos que valorizar bastante o desempenho em campo”, disse.

Bezerra admitiu dificuldades no elenco nesse período de dispensas e com poucas peças na equipe.

“Enfrentamos um adversário com um elenco de Série B, que estava jogando duas por semana e vínhamos de duas semanas sem jogos. Temos dificuldade com um número reduzido no elenco, mas mostramos a grandeza dos atletas e do Paysandu e se Deus quiser sábado teremos um bom desempenho”, falou.

No limite

Bezerra agradeceu as chegadas de atletas da base e afirmou que esperava uma queda de rendimento no segundo tempo.

“A equipe sentiu o jogo no final, esperávamos isso, com um grupo reduzido, cheios de adaptações. Agradecer aos atletas da base e chagamos ao limite de cada um da equipe”, falou.