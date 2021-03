Autor da virada do Paysandu se emociona após gol: 'Fomos aguerridos'

Apesar de não ter feito uma partida espetacular, o Paysandu comemorou bastante a virada por 2 a 1 sobre o Carajás, na manhã deste domingo (14). Autor do segundo gol bicolor, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol do Papão, se emocionou na entrevista pós-jogo.

"É muita emoção. Agradeço a Deus pelas oportunidades, ao elenco. Essa partida que a gente fez foi do c******, desculpa a palavra. Mas a gente foi guerreiro. Tomamos um gol, os caras caíram no chão. O Nicolas fez um gol e fomos aguerridos", comentou.

Aliás, o gol marcado na que marcou o primeiro de Gabriel como profissional. O atacante falou sobre problemas pessoais, sem entrar em detalhes e se já foram superados, e a forma como está lidando com esta chance no Paysandu.

"Meu primeiro gol aqui e em todos os lugares que passei. Agradeço a minha família e todo mundo que me ajudou até aqui. Muita coisa particular, prefiro não comentar, mas tenho certeza que vou dar a volta por cima. Estou levando isso aqui como meu último suspiro. Só agradeço", finalizou.