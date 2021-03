Paysandu marca nos acréscimos e vence de virada o Carajás no Parazão

Hoje teve gol do Gabigol! O Paysandu venceu o Carajás na manhã deste domingo (14), no Mamazão, de virada, por 2 a 1, com gols de Nicolas e Gabriel Barbosa, o Gabigol da Curuzu, que nos acréscimos, deu a vitória ao Papão, pela terceira rodada do Parazão 2021.

Com os três pontos conquistados na Ilha de Outeiro, o Papão é o líder do grupo A com sete pontos e fica tranquilo na classificação.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

O JOGO

Em um partida bastante truncada e sem muitas chances de gols na primeira etapa, o Paysandu foi um pouco mais presente no ataque, jogando muito pelas estremas do campo e utilizando de triangulações, porém o clube alviceleste esbarrou nas finalizações. Em uma delas o goleiro do Carajás fez bela defesa, em uma chegada na linha de fundo, que foi finalizada pelo Ary Moura.

O jogo foi truncado no primeiro tempo (Cristino Martins / OLiberal)

O Pica-Pau da Ilha de Outeiro teve uma boa postura defensiva na primeira parte do jogo, marcando bem a saída de bola do Paysandu e não deixando o meia Ruy armar as jogas pelo meio.

SEGUNDA ETAPA

Logo de início o clima do jogo já foi outro. As duas equipes retornaram do intervalo buscando o gol. O Carajás explorava a velocidade, principalmente nos contra-ataques e levou perigo ao gol Victor Souza, que por duas vezes foi exigido em finalizações perigosas do Pica-Pau.

MUDANÇAS

Os treinadores do Pica-Pau e do Papão da Curuzu mexeram nas equipes, já que o forte calor exigiu demais dos jogadores e o Paysandu teve uma melhora significativa. Collaço cruzou da esquerda, Ary Moura cabeceou na trave e na sobra Nicolas não conseguiu empurras para o gol. Por outro lado o Carajás manteve explorando os contra-ataques e chutes de fora da área, que assustavam a defesa alviceleste.

Sem máscaras e em cima do Muro do estádio Mamazão, a torcida marcou presença (Cristino Martins / OLiberal)

GOLAÇO

O Paysandu tentava, mas não conseguia furar o bloqueio do Carajás. O Pica-Pau por sua vez chegava com perigo e em uma tabelinha pelo lado direito do ataque, PH, que tinha acabado de entrar, recebeu na área, tirou a marcação, driblou o goleiro bicolor e mandou para as redes, marcando um golaço no Mamazão, aos 32 minutos.

Com personalidade, PH marcou um golaço (Cristino Martina / OLiberal)

PRA CIMA E O EMPATE

Atrás do marcador o Paysandu foi todo ataque. Nicolas perdeu a chance do empate, após rebatida da zaga. Mas não demorou muito ao Papão conseguir o empate. Após boa jogada de Igor Goularte pela ponta esquerda, o cruzamento na pequena área achou o atacante Nicolas, sozinho, que só escorou e mandou para o gol. Empate bicolor no Mamazão, 1 a 1, aos 42 minutos.

Nicolas deixou a sua marca no estádio Mamazão (Cristino Martins / OLiberal)

SEMPRE ELE

O atacante Nicolas chegou ao seu terceiro gol em três partidas no Parazão com a camisa do Paysandu. O jogador é o artilheiro do Campeonato Paraense ao lado de Dioguinho, do Remo, com três gols.

VIRADA NOS ACRÉSCIMOS

O Paysandu não se contentou com o empate e foi para cima, encurralando o Pica-Pau em, seu campo de defesa. Em poucos minutos em campo, o Gabigol da Curuzu mostrou eficiência. Gabriel Barbosa entrou no jogo e virou, após cobrança de escanteio, ele cabeceou no ângulo, aos 50 minutos, 2 a 1, Bicola, fechando o placar à favor do Papão.

Gabriel Barbosa marcou seu primeiro gol como priofissional (Cristino Martins / OLiberal)

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio: Mamazão

Data: 14.03.2021

Horário: 10h30

Árbitro: Marcos José Soares de Almeida / FPF

Auxiliares: Luís Diego Nascimento Lopes / CBF e Jhonathan Leone Lopes / FPF

Quarto árbitro: Fábio Ferreira Amaral / FPF

Cartões amarelos: Ednaldo (CAR) e Israel (PAY)

Gols: PH 32’/2T (CAR); Nicolas 42’/2T e Gabriel Barbosa 50’/2T (PAY)

CARAJÁS: Fernando; Zizao, Silvio, Leonardo e Ednaldo; Galvão; Andrezinho (Anderson Tanque) Irlan (Yan) e Mariano (Elivelton), Angelo (PH) e Balotele (Henrique). Técnico: Pedro Paulo.

PAYSANDU: Victor Souza; Israel, Perema, Yan (Alisson) e Bruno Collaço; Elyeser (Gabriel Barbosa), Denilson (Igor Goularte) e Ruy; Marlon (João Paulo), Ary Moura (Ratinho) e Nicolas. Técnico: Itamar Shulle.