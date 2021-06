Atualmente na Série B, volante cria da base do Paysandu é sondado por clube asiático

O volante Rodrigo Andrade, que pertence ao Vitória-BA, mas que está emprestado ao Guarani-SP, recebeu sondagem do futebol asiático. O jogador que é cria da base do Paysandu. A informação é do repórter Lucas Rossafa, do “Esporte News Mundo”.

Rodrigo Andrade, 24 anos, está emprestado ao Bugre até o final da Série B. A consulta foi realizada durante a disputa do Paulistão, porém não foi concretizada com proposta real. O nome do clube não foi revelado, mas caso seja negociado, o Paysandu terá um valor referente à transação. O volante foi negociado com o rubro-negro baiano em 2018, no qual o Papão vendeu 50% dos direitos econômicos do atleta.

A equipe de OLiberal entrou em contato com o departamento jurídico do clube, mas até o momento não obtemos resposta.

Paraense de Belém (PA), Rodrigo Andrade possui contrato com o Vitória-BA até o final de 2023. O jogador realizou 67 jogos com a camisa do Paysandu e marcou sete gols, atuando pelo Papão foi bicampeão paraense e também da Copa Verde 2016. Além de Vitória e Guarani, o volante também atuou pelo CSA-AL.