Atacante se despede do Paysandu em rede social e afirma: 'Sempre terei em meu coração'

O contrato do atacante Vinícius Leite com o Paysandu encerrou nesta terça-feira (10). O jogador vai para o Avaí, onde vai jogar a Série B. Para se despedir, ele postou um vídeo na rede social agradecendo pelos momentos que viveu no clube, relembrando os gols e o título paraense.

"Bem, eu não sou muito bom com despedida, mas não podia deixar de vir aqui falar com vocês. Foram quase dois anos, 63 jogos, 9 gols, 14 assistências, 8 pré-assistências e um título de campeão paraense. O que vivi aqui em Belém foi incrível. Vou levar cada lembrança comigo. Infelizmente a carreira de jogador é curta e preciso pensar no futuro da minha família, mas sempre terei o Paysandu em meu coração. Vou para uma nova caminhada, e estarei torcendo para que o tão sonhado acesso venha, pois nosso grupo merece, assim como essa torcida maravilhosa. Obrigado por tudo, Fiel. Obrigado por tudo, Papão", declarou Vinícius Leite, no Instagram.

