Atacante fala sobre oportunidade de jogar no Paysandu: 'Espero ter uma história brilhante'

O atacante Gabriel Barbosa, de 21 anos, foi apresentado nesta terça-feira pelo Paysandu. O jogador homônimo do craque do Flamengo falou sobre o que pode ter de semelhante com Gabigol.

“Nosso nome é idêntico, mas cada um constrói sua história. O Gabigol está construindo a história e eu gosto de focar na minha vida profissional. Espero ter uma história brilhante aqui no Paysandu e fazer muitos gols”, comentou.

Regularizado, Gabriel deve estrear no jogo contra o Paragominas pela segunda rodada do Campeonato Paraense. Ele projetou a partida, que será às 19 horas, na Arena Verde.

“A gente busca entrar em campo para ter a vitória. No primeiro jogo tivemos a infelicidade de ter o empate. Não foi um jogo ruim, foi bom. Chegamos agora da pré-temporada, mas tenho certeza que no próximo jogo vamos sair vitoriosos”, afirmou o atacante que avaliou a briga pela titularidade com o artilheiro bicolor, Nicolas.

“Eu vi alguns jogos do Nicolas. Vi os gols. É uma honra trabalhar com jogador desse porque eu sou novo. O Nicolas já vem de duas temporadas, tem 32 gols, é um cara para se espelhar em campo. E vou buscar minha vaga e vou ajudar de várias formas, dando assistência, jogando junto”, disse.