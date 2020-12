Herói, atacante do Paysandu revela que esposa pegou covid, pediu ajuda e mas que não pôde ajudá-la

O gol da vitória do Paysandu diante do Londrina-PR, pela terceira rodada da Série C, saiu dos pés do atacante Mateus Anderson, de 26 anos. Após a partida o jogador revelou o drama vivido nos últimos dias, com sua esposa testando positivo para covid-19 e sem poder ajuda-la, já que estava em regime de concentração para a partida.

“Agradeço a Deus. Só Ele sabe como cheguei ao jogo de hoje. Minha esposa pegou covid e à noite passou muito mal, ela não foi ao hospital, ficou em casa, me pediu ajuda e não pude ajudá-la, pois os meus companheiros precisavam de mim. Essa vitória eu agradeço a Deus e a ela, mulher guerreira e que sempre esteve ao meu lado. Tive que pedir ajuda aos amigos e agradeço a quem nos ajudou”, contou.

Mateus Anderson marcou o seu terceiro gol com a camisa do Paysandu na temporada, o primeiro dele na Terceirona do Brasil O jogador já realizou 17 partidas com a camisa alviceleste e constantemente vem entrando na equipe ao comando do técnico João Brigatti. Antes de defender o Papão, Mateus Anderson estava na Ponte Preta-SP, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro.

