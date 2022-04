Atacante do Paysandu celebra primeiro gol e quer manter regularidade na final do Parazão

A vitória sobre o Águia de Marabá, na semifinal do Campeonato Paraense teve um sabor especial para um atleta do elenco bicolor. Desde a sua chegada em Belém, o atacante Henan aguardava pelo momento do balançar das redes. O objetivo máximo do jogador de futebol foi alcançado após 10 partidas e uma intensa luta contra lesão, além da disputa pela titularidade em um grupo com várias opções.

Desde a classificação, Henan vem trabalhando bastante otimista para dar sequência à boa fase, sobretudo após um longo período de tratamento, ao sofrer uma lesão rara no futebol, que por pouco não o deixou de fora da competição.

“Eu tive uma lesão de grau 3, onde tive a ruptura do tendão. Eu jogava com proteção, então perdia o movimento do braço, com isso não tinha equilíbrio. Em alguns momentos tinha que cair com cuidado para não agravar a lesão. Mas a confiança do pessoal da fisioterapia, eu fui ganhando confiança, a ponto de treinar e jogar. Clinicamente teria que fazer a transição para jogar só agora, mas deu tudo certo e voltei a ter movimentação melhor no braço. O pessoal que convive comigo viu a minha situação. O trabalho foi duro”, revela.

Sobre o momento de felicidade em campo, Henan demonstra serenidade e foco no objetivo de dar ao Paysandu o tricampeonato estadual. “Eu vim em busca desse momento, que é marcar o gol com a camisa do Paysandu. É importante para me dar confiança, principalmente nessa fase decisiva. Agora é trabalhar para dar continuidade no nosso objetivo, que as coisas vão acontecer”.

Um dos fatores de maior relevância aos bicolores tem sido a chance de decidir o título em casa, diante da torcida. Por conta disso, o atleta espera que o time faça todos os ajustes necessários, mas não mude a forma de jogo, mesmo com dúvidas em relação aos titulares.

“Desde o início do campeonato a gente falava em terminar na liderança era importante, porque tem o último jogo da fase decisiva em casa. Sabemos da força da nossa torcida e por ser um jogo disputado, um clássico muito acirrado, é importante fazer esse segundo jogo em casa. Acho que não temos que mudar a forma de jogo. A gente vem fazendo um campeonato muito bom. Não é à toa que ficamos em primeiro, vencemos os quatro jogos da fase final. Nosso time gosta da posse de bola. Em alguns momentos demos a bola e é preciso melhorar. São duas equipes fortes e acredito que será um grande jogo, com aquela festa maravilhosa”, encerra.