Atacante do Paysandu avalia disputa na reta final da 1ª fase da Série C: 'Bastante equilibrada'

O Paysandu encara o Volta redonda no domingo (22) e um jogador espera contribuir para mais uma vitória do Alviceleste na Série C, desta vez, fora de casa. É o paraense de Baião, o atacante Danrlei. Ele ficou de fora de duas partidas da competição logo quando começava a ter o destaque esperado no time comandado pelo técnico Roberto Fonseca.

Danrlei testou positivo para a covid-19 no exame que antecedeu a partida conta o Tombense-MG. O clube realizou a contraprova na época, que deu resultado negativo. Apesar disso, o jogador precisou ficar afastado por 10 dias, devido ao protocolo. Ele não jogou nem contra o Botafogo-PB e retornou na partida contra o Jacuipense, entrando no segundo tempo.

“É uma situação complicada da gente não ter nada (covid-19) e não poder fazer nada. Saber que não estar doente e não poder ir para o jogo. Mas temos que respeitar o protocolo. Eu vinha jogando de titular. Agora é trabalhar para buscar espaço e ficar como opção para o treinador. E ele gosta de jogador que dê a vida, sangue pelo time. Isso tenho certeza que toda vez que entrar, vou corresponder. Sou um jogador de muita raça, determinação acima do possível. Sempre trabalho forte para dar o meu melhor em campo”, afirmou.

Disputa pela titularidade

O retorno de Danrlei significa uma boa briga pela titularidade na zaga, já que ele mostrou que pode atuar como centroavante. Inclusive, tem um gol na Série C marcado no empate em 1 a 1 com o Altos-PI, na Curuzu.

“Eu vejo que vai ser uma disputa boa, como vem sendo. Tem jogadores experientes, como Rafael Grampola, Thiago Santos. Eu ganho muito com isso, por estar disputando vaga com jogadores de qualidade como eles. Posso fazer (outra função). Vinha jogando no Independente de extremo e depois, na reta final do campeonato, que passei a jogar de centroavante”, avaliou.

Em busca da classificação

O Paysandu entra em uma fase decisiva na Série C. São seis jogos para definir a classificação à próxima fase. Cada jogo será uma final para os bicolores, ainda mais com o grupo A tão embolado. Apesar de ser o vice-líder da chave com 19 pontos, ou seja, está no G-4, o Papão tem apenas um ponto a mais que o Volta Redonda, o quinto colocado com 18 pontos. É um briga direta no próximo domingo.

“Com certeza chegamos mais fortes com o trabalho do professor Roberto Fonseca. Estamos trabalhando forte porque esta reta final será bastante equilibrada. Contra o Volta Redonda, será uma postura boa. Vamos com bastante confiança. Estamos vindo de duas vitórias e uma derrota, mas vamos buscar três pontos fora de casa que é muito importante. Tenho certeza que vai dar certo”, afirmou Danrlei.

Agenda

O jogo entre Volta Redonda e Paysandu é válido pela 13ª rodada da Série C. O confronto será no às 18 horas de domingo (22), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), com transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.