Atacante do Bahia faz doação via pix ao Paysandu

A campanha do “porquinho virtual Julinho” feita pelo Paysandu vem ganhando novos adeptos. Além dos torcedores, o Pix do Papão chegou até o jogador paraense Rossi, que atualmente defende as cores do Bahia-BA.

Em publicação no Twitter, o atacante Rossi comentou que iria fazer um Pix para ajudar o Paysandu, clube de seu coração. “Vou fazer o meu agora”, escreveu.

Após a mensagem de Rossi, vários torcedores agradeceram ao atleta, veja as mensagens:

“Boa, Rossi! O Paysandu subindo para a Série B ‘ventimbora’ vestir esse manto do coração”

“Parabéns, Rossi! Tu és monstro!”

“Candidato a ídolo da Fiel Bicolor, sem nem menos estrear”

“Parabéns pelo incentivo, Rossi. Você é show”

“vem ser feliz no Papão, Rossi”

Rossi, de 27 anos, é natural da cidade de Prainha (PA). O jogador já atuou em vários clubes como Ponte Preta-SP, Mogi Mirim-SP, Paraná-PR, São Bento-SP, Operário-PR, Goiás-GO, Chapecoense-SC, Internacional-RS e Vasco-RJ, além de ter jogado no futebol da China, pelo Shenzhen FC.

De acordo com a última parcial divulgada pelo departamento de comunicação do Paysandu, o clube alviceleste já arrecadou mais de R$16 mil com a campanha. O torcedor que queira contribuir com o Papão pode fazer um Pix de qualquer valor para: pix@paysandu.com.br