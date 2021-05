ASSISTA: Nos acréscimos, Paysandu arranca empate com o Tombense na estreia na Série C

Na estreia na Série C e também do técnico Vinícius Eutrópio, o Paysandu empatou em 1 a 1 com o Tombense, no estádio Almeidão, em Tombos (MG).

Após começar a partida perdendo, o Alviceleste conseguiu, nos acréscimos do segundo tempo, igualar o placar. O primeiro gol da partida foi contra. O Carcará marcou com o lateral-direito Israel, aos seis minutos da etapa inicial.

Bruno Paulista foi quem balançou a rede para o time bicolor que, mesmo com quase toda a partida com um a mais, demorou para conseguir o resultado. O jogo ainda foi marcado por três expulsões e nove cartões amarelos.

O próximo compromisso do Papão será em nove dias. Na segunda-feira (7), às 20 horas, na Curuzu, o time bicolor enfrenta o Botafogo-PB. Já o Tombense enfrenta Jacuipense, no domingo (6), às 16 horas, no Pituaçu, na Bahia.

Saiba como foi a partida lance a lance

JOGO

O Tombense abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo. Em jogada individual, Keké saiu em velocidade, entrou na pequena área e cruzou. Everton se esticou, a bola bateu no Israel e entrou no gol. Tombense saiu na frente com gol contra do lateral alviceleste.

Pressão do carcará

E era a equipe da casa que comandava as jogadas. O Paysandu tinha dificuldade na marcação e também na zaga que era nova, formada por Alisson e Denilson.

Aos 10 minutos, Manoel cobrou escanteio, a bola sobrou para Jhemerson. O meio-campista chutou forte e bola explodiu no travessão. Depois, Manoel mandou outra bola para dentro da área. Rodrigo Carioca tentou devolver, mas Collaço cortou a tempo.

Lobo com dificuldade para criar

O time bicolor cometia muitos erros de passes. O Tombense marcava bem e evitava qualquer chance do Papão, que tentava se encaixar. A melhor chance do Paysandu foi aos 26 minutos, em contra-ataque rápido, no qual Igor Goularte saiu pela esquerda, foi para o meio e finalizou. O goleiro Felipe conseguiu defender.

Expulsão

Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Tombense ficou com um a menos. O meia Jhemerson foi expulso ao cometer falta grave em Bruno Collaço. No primeiro momento, o árbitro deu amarelo, mas, após confusão e ver a marca no jogador do Paysandu, Maguielson mudou de decisão e deu cartão vermelho direto para o volante do Carcará.

Melhora bicolor

Com um a mais, o Paysandu ficou melhor em campo e quase marcou na reta final do primeiro tempo. A jogada começou quando Marlon recebeu livre na área e cruzou. O zagueiro do Carcará afastou, mas, na sobra, Jhonnatan dominou e soltou uma bomba. A bola foi por cima do gol.

Segundo Tempo

Paysandu continuou com o bom ritmo no segundo tempo. No entanto, falhava na finalização e ainda dava chances para o adversário sair no contra-ataque. Em uma jogada, Igor Goularte arriscou de fora da área, mas pegou mal na bola e manda fora. Foi a última chance do atacante na partida. Ele foi substituído por Ari Moura e Ratinhou saiu para entrada do Gabriel Barbosa.

Tombense resiste

O time mineiro conseguiu manter uma boa disposição física e se defender. Mesmo com um a menos, marcavam os adversários e até tinham chances de contra-ataque. O Paysandu trocava os passes, mas não tinha qualidade na hora do último passe, da finalização.

Foi do pé de Ari Moura a melhor chance bicolor no segundo tempo. De fora da área, o atacante deu um chutão e quase empatou.

Nos acréscimos, empate e mais expulsões

O Paysandu conseguiu o empate aos 47 minutos com golaço de Bruno Paulista. O jogador recebeu na entrada da área e chutou firme, no cantinho de Felipe, para fazer o Papão voltar com um ponto para Belém.

Após o lance, Jhonnatan acabou expulso pelo árbitro. Minutos depois, foi a vez de Ramon ser expulso, por falta grave.

O Tombense ainda teve chance de ficar a frente no placar, quando Manoel cobrou falta. Ele mandou a bola no meio e Victor Souza espalmou, salvando o time bicolor. Tudo terminou igual no Almeidão.

FICHA TÉCNICA

Tombense x Paysandu

1ª rodada – Série C

Tombense: Felipe; David (Yago), Wesley Marth, Ramon, Manoel; Jhemerson, Rodrigo (Falcão), Eduardo Neto (Marquinhos); Rodrigo Carioca (Caíque), Everton e Keké (Jean Lucas)

Técnico: Rafael Guanaes

Paysandu: Victor Souza; Israel, Alisson (Bruno Paulista), Denilson, Bruno Collaço; Paulinho (Ruy), Jhonnatan e Ratinho (Gabriel Barbosa); Marlon (Robinho), Igor Goularte (Ari Moura), Nicolas

Técnico: Vinícius Eutrópio

Gols: Israel (contra – 6’/1ºT (Tombense); Bruno Paulista (47’/2º T) (Paysandu)

Cartão amarelo: Rodrigo, Felipe, Marquinhos, Wesley Marth, Keké (Tombense); Ratinho, Alisson, Denilson e Bruno Collaço (Paysandu)

Cartão vermelho: Jhemerson, Ramon (Tombense); Jhonnatan (Paysandu)

Local: Estádio Almeidão, em Tombos (MG)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (CD/DF)

Árbitro Assistente 1: Lucas Costa Modesto (CD/DF)

Árbitro Assistente 2: Kleber Alves Ribeiro (CD/DF)