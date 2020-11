Com gols de Victor Diniz, Debu e um contra, o Paysandu venceu o Fortaleza por 3 a 1, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A partida foi realizada no estádio da Curuzu. Com o resultado positivo, o Papãozinho alcança a quarta colocação do grupo A e interrompe uma sequência de três derrotas seguidas.

