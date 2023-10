Artilheiro do Paysandu rebate críticas sobre erros diante do Amazonas: ‘sei da minha capacidade’

O desempenho ruim do atacante Mário Sérgio diante do Amazonas-AM, no final de semana passado, pela Série C, foi tema de entrevista coletiva no Paysandu nesta quarta-feira (4). Apesar de ter sido o autor do gol bicolor diante da Onça-Pintada, o artilheiro do Papão no ano perdeu dois lances que poderiam ter ampliado o placar para o time alviceleste. No final da partida, os gols desperdiçados fizeram falta, já que o Bicola saiu de campo derrotado por 2 a 1.

Na conversa com os jornalistas, que ocorreu no estádio da Curuzu, em Belém, Mário Sérgio reforçou o empenho individual e coletivo na busca pelo acesso antecipado no último domingo (1º). Além disso, ele disse que "não liga" para as críticas feitas depois do jogo contra o Amazonas-AM.

"Acontece da gente não marcar todos os gols. O que eu posso garantir é que em todas as vezes que vesti a camisa do Paysandu dei o meu melhor. Muita gente critica, mas só quem está em campo sabe da dificuldade que temos. Quero estar focado no que tenho que fazer e sei da minha capacidade. Agora é dar continuidade no trabalho que estamos fazendo porque tenho certeza que o Paysandu vai dar mais alegria ao torcedor neste ano", explicou.

Apesar de "não ligar" para as críticas, Mário Sérgio admite que a pressão do jogo contra o Volta Redonda-RJ, adversário da próxima rodada, está toda em cima do Paysandu. O time alviceleste pode vencer, empatar e até perder por um gol de diferença do Voltaço que mesmo assim conquista o acesso à Série B.

"Pelo fato do Paysandu ser um time grande e estar buscando esse acesso há cinco temporadas, acredito que a pressão é nossa, mas não temos que trazer isso pro nosso grupo. Sabemos que somos qualificados e temos condições de subir. Você vê torcedores de todas as formas agora, mas acredito que vivemos o momento de falar e escutar coisas boas. É nisso que temos que focar", finalizou.

A partida entre Paysandu e Volta Redonda-RJ será realizada neste sábado (7), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.