Artilheiro do Paysandu pode estar a caminho de clube da Série A; Papão se manifesta

Principal jogador do Paysandu nos últimos anos, o atacante Nicolas pode estar próximo da saída do clube. Segundo a imprensa pernambucana, o atleta bicolor estaria acertando com o Sport-PE, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A.

Em posicionamento oficial do Paysandu, o clube negou ter recebido uma proposta por Nicolas: "O Paysandu Sport Club informa que não recebeu nenhuma proposta pelo atacante Nicolas, que tem contrato com o clube até dezembro de 2022".

O presidente bicolor, Maurício Ettinger recorreu ao Twitter também negar: