Artilheiro do Paysandu, Nicolas revela ansiedade antes do clássico Re-Pa: ‘semana diferente’

"É sempre diferente". É assim que o atacante do Paysandu e artilheiro do Parazão, Nicolas, avaliou a semana que antecede um clássico Re-Pa. Nesta terça-feira (30), às vésperas de mais um duelo contra o Remo, o camisa 11 do Papão falou com a imprensa no estádio da Curuzu e disse qual o peso que uma partida contra um eterno rival pode ter na carreira de um jogador.

"Não consigo levar essa semana normal. Sei da grandeza do clássico e da importância dele pro clube, pra torcida e pra nossa carreira. É muito gratificante jogar uma partida dessa. Tive o prazer de na minha trajetória no futebol ter disputado algumas partidas assim e posso garantir que sempre há uma preparação diferente, um ajuste mais apurado no treinamento", explicou.

Além de colocar frente a frente rivais históricos, o Re-Pa deste final de semana vai defrontar os dois líderes do Parazão. O Papão puxa a ponta da tabela, com nove pontos conquistados em três partidas. Já o Remo está logo atrás, com seis pontos ganhos, mas com um jogo a menos em relação aos bicolores.

Na coletiva, Nicolas citou a pouca distância entre as equipes na tabela. Segundo ele, isso aponta para um clássico difícil neste final de semana. Para não ser surpreendido pelo rival, o atacante disse que Hélio dos Anjos, técnico bicolor, está realizando uma sessão de treinos especiais antes da partida.

"São as duas grandes forças do campeonato, os dois primeiros colocados, então é inevitável que o jogo seja difícil. Tenho certeza que o professor Hélio vai conseguir ajustar a equipe nessa semana e aperfeiçoar o que temos de bom. A gente já evoluiu desde o primeiro jogo, mas ainda temos muito a melhorar, sobretudo na parte técnica e física", alertou o artilheiro.

Paysandu e Remo se enfrentam neste domingo (4), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.