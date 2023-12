Ari Barros esclarece impasse nas negociações com o atacante Mário Sérgio

O executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, deu mais detalhes sobre a não renovação do contrato de Mário Sérgio, que se despediu oficialmente do Papão na última quarta-feira (6). Em entrevista à TV Liberal nesta segunda-feira (11), o dirigente esclareceu que não houve "acordo" entre o clube alviceleste e o Mirassol-SP, equipe detentora dos direitos federativos do atacante.

"O não acerto com o Mário Sérgio foi mais uma questão de acordo. Fizemos uma oferta ao Mirassol-SP, mas não conseguimos fechar. Também, quando entramos em contato com o staff do jogador, não foi possível. Desejo sorte a ele na sequência da carreira", declarou Ari Barros.

VEJA MAIS



A diretoria do Papão buscou um acordo para renovar o contrato de empréstimo ou discutir uma possível contratação em definitivo, no entanto, as negociações não fluíram devido a desacordos financeiros entre o clube e o jogador.

Mário Sérgio, contratado por empréstimo do Mirassol-SP em 2023, destacou-se como um dos principais jogadores na campanha do Paysandu no acesso à Série B do Brasileirão. O atacante encerra sua passagem pelo clube bicolor como artilheiro da temporada, acumulando 22 gols em 44 jogos. O contrato de Mário Sérgio com o Paysandu expirou em 30 de novembro.