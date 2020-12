Árbitro do jogo do Paysandu já se envolveu em polêmicas com clube da Série C e carrasco bicolor

O juiz escalado para comandar a partida entre Paysandu e Ypiranga-RS, neste domingo (13), às 18h, no estádio do Mangueirão, é Léo Simão Holanda. Envolveu-se em uma polêmica com dois times pernambucanos: o Santa Cruz, que esteve no mesmo grupo do Papão na primeira fase da Série C, e o Náutico, carrasco bicolor na Terceirona 2019.

No jogo entre Santa Cruz e Botafogo-PB, na Copa do Nordeste, ainda no mês de março, antes da paralisação em virtude da covid-19, o árbitro expulsou o meio-campista Didira, o então técnico Itamar Schülle e o preparador de goleiros Renato, todos da equipe pernambucana. Apesar de ser alvo de críticas da Cobra Coral, voltou a arbitrar uma partida do Santa na mesma competição.

LEIA MAIS:

Polêmica com o carrasco

Já com o Náutico, o problema foi na partida contra o CRB, em Maceió, também pela Copa do Nordeste. O juiz expulsou, o então técnico do Timbu e ex-bicolor Gilmar Dal Pozzo. Na súmula da partida, o arbitro alegou que a expulsão de Dal Pozzo foi: “por entrar no campo de jogo, gesticulando contra a decisão da arbitragem, com a partida em andamento, sem interferir no jogo”.

A partida Paysandu e Ypiranga-RS terá transmissão lance a lance no portal OLiberal.com.