Arbitragem registra presença de sinalizadores na torcida do Paysandu no clássico Re-Pa

O clássico Re-Pa desta quarta-feira (1°), na Curuzu, ficou no empate em 2 a 2. No final do jogo, duas ações de torcida bicolor chamaram a atenção do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (AB / GO). Ele relatou, na súmula, que identificou dois sinalizadores acesos na torcida do Paysandu, no início da partida. Além disso, a arbitragem apontou que no final do jogo, uma latinha foi arremessada para dentro do campo. O juiz também comunicou que um boletim de ocorrência foi feito.

Caso seja denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Deportiva (STJD), o Paysandu pode perder mando de campo. A punição está prevista no artigo 213, inciso I, parágrafo um do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que cita "não prevenir e reprimir desordem em sua praça de desporto".

Na última quarta-feira (1°), o Paysandu foi punido com a perda de mando de campo pela invasão da torcida no jogo contra o Ituano-SP, pela quarta rodada do quadrangular de acesso. Além disso, o Bicola recebeu uma multa de R$ 2600.

Leia a ocorrência na integra:

“Informo que aos 11' minutos do primeiro tempo foi verificado dois sinalizadores aceso na torcida do paysandu atrás de um dos gols e logo foi providenciado a retirada dos mesmos. informo também que aos 44' minutos do segundo tempo foi arremessado para dentro do campo, próximo ao assistente número 01 uma latinha contendo líquido. após a partida e antes de finalizar a súmula foi apresentado um boletim de ocorrência policial de número 002/2021.109841-8 registrado em 01/12/2021 às 22:22:12 pelo advogado do clube paysandu informando o nome do causador do ocorrido”.