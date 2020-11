Após um mês, zagueiro deve estrear no Paysandu no jogo contra o Imperatriz e afirma: 'Estou preparado'

O Paysandu vai ter três desfalques para o jogo contra o Imperatriz, na próxima segunda-feira (16), às 20 horas, no Frei Epifânio, pela 15ª rodada da Série C. São eles: o lateral esquerdo Bruno Collaço e os zagueiros Perema e Micael. Com isso, abre vaga e oportunidade para que outros jogadores provem seu valor no time bicolor. É o caso do zagueiro Carlão, que finalmente vai estrear pelo Paysandu.

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, o jogador preferiu manter mistério quanto a formação da zaga ao lado de Wesley Matos, substituto automático tanto de Perema como de Micael quando estão suspensos ou lesionados. Mas ele deve sim formar a dupla já que o Paysandu investiu ao contratá-lo.

“Eu venho treinando para isso. Para buscar uma oportunidade. Não sei se vou jogar ou não. Mas venho trabalhando no último mês para isso. Caso venha a possibilidade, estou preparado. Lógico que já tem um tempo que eu não venho atuando, mas não tem problema em começar jogando”, afirmou o jogador que foi anunciado pelo time bicolor há mês e que garante estar pronto para jogar 90 minutos.

“Sim. Sempre a gente vem treinando. Eu venho treinando mais de 28 dias. Seria o momento de fazer uma partida completa. Claro que depende da comissão técnica. Me escolher ou não. Mas eu creio que já me sinto preparado para fazer partida”, comentou.

Adaptação e ritmo de jogo

Com Carlão e Wesley Matos na zaga, a preocupação ficaria com a questão do entrosamento e ritmo de jogo. Mas, segundo Carlão, os treinos serviram para que os dois pudessem ficar próximos e entender o que pede o técnico João Brigatti.

“Acho que nos treinamentos tem bom entrosamento. Já treinei com Wesley, Perema, Micael, conheço todos. Lógico que uma partida é diferente. Mas em termos de conhecimento, já conheço todos. Caso seja confirmada minha presença, será a falta de ritmo de jogo o meu maior problema. Mas vou tentar suprir com a experiência e tentar fazer o melhor possível”, garantiu o zagueiro.

