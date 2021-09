VÍDEO: Após sofrer goleada, jogadores do Paysandu voltam aos treinos na Curuzu

Goleado por 5 a 1 pelo Ferroviário-CE, pela Série C, o Paysandu se reapresentou na tarde de terça-feira (14), na Curuzu. O treino, que seria aberto à imprensa, foi realizado com portões fechados. Apesar do clima de pressão nas redes sociais, torcedores não recepcionaram o elenco bicolor para cobranças presenciais.

Agora, o Papão precisa juntar os cacos e se preparar para o jogo decisivo contra o Altos, no sábado (18), às 17h, no Estádio Albertão. Apesar de estar na vice-liderança, apenas um ponto distancia o Bicola da saída do G4.

Acompanhe a partida entre Altos e Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.