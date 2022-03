Após ser alvo de críticas, goleiro do Paysandu responde: 'Aceito de peito aberto'

Antes da decisão contra o Águia, pelo jogo de volta da semifinal do Parazão, o assunto 'goleiro titular' do Paysandu ainda rende. Após ser alvo de críticas de torcedores, especialmente nas redes sociais, o goleiro Elias respondeu a elas e contou como lida com os comentários:

"Sou muito aberto. Tanto em rede social, na rua, o pessoal para conversar comigo, paro [para ouvir], aceito críticas construtivas. Graças a Deus a gente está recebendo mais incentivos de torcedores. Mas aceito de peito aberto essas críticas construtivas. Faz bem para os meus companheiros e ao Paysandu também", explicou Elias, que teve falhas contra o Tapajós e Águia, mas defendeu um pênalti contra o Azulão.

Torcida

Mesmo com as reações mistas dos torcedores, a expectativa de Elias é de apoio da torcida no duelo com o Águia de Marabá, nesta quarta-feira (30), às 20h, na Curuzu. Segundo Elias, isso se deve à iniciativa do Papão de combate à pirataria, que colocou as camisas oficiais do ano passado no valor de R$ 50.

"Muito bacana essa iniciativa do Paysandu de fazer essa promoção. De torcedores poder vestir a camisa oficial do clube, de poder vir ao estádio com a camisa oficial. Foram 10 mil camisas vendidas apenas no primeiro dia, foi um golaço essa campanha. Tudo isso que eles [torcedores] vem nos ajudando não só dentro de campo, mas também fora", concluiu o goleiro.

Lance a lance

Paysandu x Águia tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Com a vitória por 3 a 1 no primeiro jogo, o Papão pode perder por até um gol de diferença que alcança a final. Se o Águia vencer por três ou mais gols de vantagem, fica com a vaga. Caso o Azulão vença por dois, o jogo vai para os pênaltis.