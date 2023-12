Após se despedir do Paysandu, Jacy Maranhão é apresentado como reforço do Operário-PR

O volante Jacy Maranhão, que se despediu do Paysandu na última quinta-feira (30), foi anunciado como reforço do Operário-PR nesta sexta-feira (1º). No clube de Ponta Grossa, o jogador será adversário do Papão na Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo postagem divulgada pelas redes sociais oficiais do Operário-PR, Jacy assinou um pré-contrato com o Fantasma. O acordo definitivo só será firmado quando o jogador for aprovado nos exames médicos.

Na temporada de 2023, pelo Paysandu, Jacy Maranhão disputou 18 jogos e esteve presente na campanha da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou ao Papão em maio de 2023 por empréstimo do Cascavel (PR).

O momento mais marcante do volante com a camisa bicolor foi contra o Botafogo-PB, pela terceira rodada do quadrangular de acesso. Em partida disputada no Mangueirão, para um público de quase 50 mil pessoas, Jacy fez o gol da vitória alviceleste, no último minuto. O resultado garantiu praticamente o Papão na Segundona, mesmo com três jogos de antecedência.