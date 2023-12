Mesmo com acesso à Série B, Paysandu não deve ultrapassar o Remo em ranking da CBF; entenda

Mesmo com o acesso à Série B do Brasileirão, o Paysandu ainda não deve ultrapassar o Remo no ranking nacional de clubes de 2024 da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Pelo menos é o que aponta uma projeção, verificada nesta sexta-feira (1º). A tendência é que o Papão continue três posições atrás do Leão na classificação dos melhores clubes do Brasil.

VEJA MAIS

Os números são de uma projeção independente feita pelo engenheiro civil e especialista em Cálculo Estrutural Alexandro Andrade. No estudo, o Remo aparece em 41º no ranking, com 3.525 pontos conquistados. Já o Paysandu estaria com 3.146 pontos, na 44ª posição.

Ambas as equipes caíram de posição em relação ao ranking anterior. No início de 2023, o Remo estava na 38ª posição na classificação, enquanto o Paysandu ocupava a 43ª colocação.

Vale destacar que o ranking nacional de clubes da CBF será oficialmente divulgado apenas no mês de dezembro, após o final de todas as competições organizadas pela entidade.

Como funciona o ranking

A entidade leva em consideração o desempenho dos clubes nas competições nacionais nos últimos quatro anos, de forma decrescente. Ou seja, o ano de 2023 tem mais "peso" do que o ano de 2020, por exemplo.

Essa metodologia "favorece" o Remo no ranking. Nas três últimas temporadas - que valem mais pontos - o Remo esteve na Série B, torneio que tem um "peso" maior em relação à Terceirona, e chegou à terceira fase da Copa do Brasil em duas oportunidades.

Na temporada que vem, ambas as equipes poderão pontuar ainda mais no ranking da CBF por meio de competições nacionais. Papão e Leão disputarão as séries B e C do Campeonato Brasileiro, respectivamente, e a Copa do Brasil.