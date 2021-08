Galeria: Após derrota, Paysandu desembarca em Belém sem a presença de torcedores

Ao contrário da pressão há algumas semanas, o Paysandu desembarcou em Belém nesta segunda-feira (9) sem a presença da torcida. O Papão sofreu um revés doloroso no último domingo (8), após levar a virada do Botafogo-PB, por 2 a 1, fora de casa e somar a primeira derrota sob o comando do técnico Roberto Fonseca.

Com a derrota, o Paysandu não apenas teve a primeira derrota como visitante, como deixou o G4 do grupo A da Série C e caiu para sexto lugar. Ainda assim, o cenário não é dos piores, já que o Bicola está a apenas um ponto do segundo colocado - o Manaus - e restam sete partidas.

Na próxima rodada, o Paysandu recebe o Jacuipense-BA, no Estádio da Curuzu. O jogo começa às 19h e tem transmissão lance a lance no portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.