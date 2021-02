Após pagar multa de Rodinei, empresário recebe pedido para ajudar o Paysandu

Após um torcedor do Internacional pagar R$ 1 milhão para o lateral-direito do Colorado Rodinei poder jogar contra o Flamengo, clube que emprestou o jogador, vários torcedores pediram uma ajuda para o empresário Elusmar Maggi Sheffer - que doou o dinheiro.

Segundo Elusmar, torcedores do Paysandu solicitaram nas redes sociais que ele ajudasse o clube financeiramente. Vale lembrar que nas últimas semanas, mais casos de processos judiciais chegaram ao Papão, que inclusive lançou um Portal da Transparência.

Não consigo ler e atender a todos, mas hoje vocês se superaram. A lista do que me pediram foi grande...



- Ajudar Paysandu, Ponte Preta e Náutico

- 1044 Pix

- 231 empregos

- 97 computadores

- 55 Iphones 11

- 41 PC's Gamer

- 40 PS5

- 8 aluguéis

- 5 contas de luz



👇 Segue — Elusmar Maggi Sheffer (@elusmarmspix) February 24, 2021

Provocação

Quem também pediu para o empresário ajudar o Paysandu foram torcedores do Grêmio-RS, mas como provocação. Isso porque no Brasileirão de 2002, o Internacional escapou do rebaixamento na última rodada, ao vencer o Bicola por 2 a 0. Até hoje gremistas dizem que o Colorado usou a "mala preta" para que o Paysandu facilitasse em campo.

ja q ta tendo dinheiro aproveita e paga o paysandu — ana júlia 🇪🇪 (@anajzaparoli) February 23, 2021

se tá com tanta grana paga o Paysandu — jv 🇧🇼 (@Joao_brum21) February 23, 2021

@elusmarmspix já ajudou seu timinho a pagar o pavão?



Já recebeu o pix aí @Paysandu? — ᴛᴡʀ 🤙🏼⚡ (@WillianRiffatti) February 23, 2021