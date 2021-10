Após goleada e invasão de campo, ex-presidente critica diretoria do Paysandu

A goelada sofrida pelo Paysandu por 4 a 1 para o Ituano-SP, pelo quadrangular final do Brasileirão Série C e a invasão de campo por parte de torcedores de uma uniformizada, fez o ex-presidente do Paysandu, Alberto Maia, criticar jogadores e também a diretoria de segurança do clube.

Em sua conta no Twitter, o ex-mandatário alviceleste questionou a diretoria de segurança do Paysandu e alertou que a partida era de risco e que erraram no planejamento do jogo.

“Estes jogadores não honram a camisa do nosso clube. Cadê a diretoria de segurança? Sumiu? Se tivesse feito o planejamento de risco de jogo, isso não teria acontecido”, publicou.

Alberto Maia foi presidente do Paysandu no biênio 2016 e 2017, antes, porém, era o advogado do clube.