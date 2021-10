Após goleada do Papão, ex-presidente do Paysandu 'provoca' o Remo nas redes sociais

O ex-presidente do Paysandu, Alberto maia, voltou a “cutucar” o Remo nas suas redes sociais. O ex-mandatário bicolor utilizou a sua conta no Twitter para alfinetar o Leão, em goleada aplicada pelo time alviceleste no Penarol-AM, pelo placar de 6 a 0 e fez referência à goleada no clássico Re-Pa sofrida pelo Remo de 7 a 0, em 1945.

“O jogo do Paysandu contra o Penarol só não pode ser 7x0, porque senão terá clube que poderá pensar que está sendo homenageado”, escreveu.

Alguns torcedores do Paysandu brincaram com o ex-presidente, já torcedores do Remo relembraram o 9 a 0 aplicado pelo Remo contra o Galvez-AC, também pela Copa Verde e comentaram que foi uma “homenagem” ao Paysandu, já que o clube levou de 9 a 0 do Paulista na Série B de 2006, a maior goleada da competição nacional até hoje.